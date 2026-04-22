أخبار العالم

الرئيس الصيني: إعفاء جمركي كامل لـ53 دولة أفريقية اعتبارًا من أول مايو المقبل

أ ش أ

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج تنفيذ بلاده لتدابير الإعفاء الجمركي الكامل لـ53 دولة أفريقية تربطها علاقات دبلوماسية معها اعتبارًا من الأول من مايو المقبل.

وأكد بينج أن الصين ستوسع نطاق وصول الصادرات الأفريقية إلى السوق الصينية من خلال تحديث القنوات الخضراء وغيرها من التدابير ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصيني مع رئيس موزمبيق دانييل فرانسيسكو تشابو في بكين أمس، الثلاثاء، والذي بحثا خلاله تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مجتمع مصير مشترك صيني - موزمبيقي في العصر الجديد.

وفي مواجهة المشهد الدولي المعقد والمتقلب، أكد شي أنه يتعين على الجانبين مواصلة تكثيف التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، والعمل في تضامن من أجل الدفاع عن عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع، وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين بشكل مشترك.

وقال شي إنه على مدى 70 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأفريقيا، وفي خضم ديناميكيات دولية متغيرة، وقف الجانبان جنبا إلى جنب في السراء والضراء، ومضى كل منهما قدما جنبا إلى جنب، مشيرًا إلى أن الجنوب العالمي، ممثلا في الصين والدول الأفريقية، لطالما كان قوة دافعة لتحقيق العدالة في عالم يتسم بالاضطرابات والتحولات.

وأضاف أن الصين، مع امتداد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط إلى الدول الأفريقية، على أتمّ الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع أفريقيا لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز السلام سويا، والعمل المشترك على دفع عجلة التنمية قدما، داعيًا الجانبين إلى التمسك بمبادئ السلام، والحفاظ على التصميم على التنمية، وتعزيز التعاون المثمر للجميع.

وذكر أنه يتعين على الجانبين التمسك بمبادئ تعزيز السلام، والدعوة المشتركة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية، والدعوة إلى حل الخلافات عبر الحوار المتساوي، وتعزيز ممارسة المجتمع الدولي للتعددية الحقيقية، وحماية مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بقوة، فضلًا عن الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

ودعا إلى مواصلة التركيز على التنمية، مؤكداً أن الصين لطالما أعطت أولوية خاصة لأفريقيا في سياق التوسع المطرد للانفتاح عالي المستوى.

كما أعرب شي عن استعداد الصين للاستجابة لتطلعات الدول الأفريقية، والاستفادة من إمكانات التعاون، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، ودعم التنمية في أفريقيا، وبناء مجتمع مصير مشترك صالح لكل الأحوال بين الصين وأفريقيا في العصر الجديد.

وأعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع موزمبيق لاغتنام فرصة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك) وعام التبادلات الشعبية الصيني - الأفريقي في 2026 من أجل مواصلة التحديث بشكل مشترك.

وقال الرئيس الصيني إن الصداقة والثقة المتبادلة هما السمتان المميزتان والقوتان السياسيتان للعلاقات الصينية - الموزمبيقية، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الاستمرار في دعم بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما، وتعزيز التبادلات على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات.

وأضاف شي أن الصين وموزمبيق تتمتعان بتكامل اقتصادي قوي وآفاق تعاون واسعة، مشيرًا إلى أن هذا العام يمثل بداية فترة الخطة الخمسية الـ15 للصين، معربًا عن استعداد الصين لتعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية مع موزمبيق، واستكشاف نماذج جديدة للتعاون، وفتح آفاق جديدة في تطوير البنية التحتية والتنمية الشاملة للطاقة والموارد المعدنية، وتعزيز مجالات نمو جديدة للتعاون في الزراعة والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز النمو عالي الجودة والمستدام للتعاون العملي بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس موزمبيق عن سعادته البالغة لكونه أول زعيم لدولة أفريقية يجري زيارة دولة إلى الصين هذا العام. 

وقدّم التهنئة للصين على إنجازاتها الرائعة، وعلى الدور النموذجي الذي تضطلع به الصين بين بلدان الجنوب العالمي.

وأكد دانييل فرانسيسكو تشابو أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتلتزم دون قيد أو شرط بمبدأ صين واحدة، وتدعم الصين في تحقيق إعادة التوحيد الوطني.

وأعرب عن استعداد موزمبيق للعمل مع الصين، على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، لتعزيز التضامن والصداقة، وتعزيز التعاون في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والزراعة والطاقة، ما يفتح فصولا جديدة في بناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين في العصر الجديد.

وفي معرض إشارته إلى أن تنفيذ نتائج قمة فوكاك وسياسة الصين للتعريفات الجمركية الصفرية تجاه الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، سيوفر زخما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية، قال تشابو إن موزمبيق تشكر الصين على دعمها للدول الأفريقية.

وحول رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية، والمبادرات العالمية الأربع الكبرى، ومبادرة الحزام والطريق التي قدمت إسهاما مهما في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم، أعرب تشابو عن استعداد بلاده للعمل مع الصين لتنفيذ هذه المبادرات وجعل العالم مكانا أفضل.

وفي أعقاب المحادثات، شهد رئيسا الدولتين سويا التوقيع على أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات تشمل تعاون الحزام والطريق، وتنفيذ مبادرة الأمن العالمي، والاقتصاد والتجارة، والتبادلات الشعبية، والرعاية الصحية، ووسائل الإعلام.

