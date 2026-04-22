«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن أوضاع أراضي هيئة الأوقاف المصرية، وما أثير حول زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.

وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، النائب عماد الغنيمي، وهشام الحصري، وصابر عبد القوي ، مناقشة قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة الأسعار السوقية، فضلًا عمّا وصفه النواب بالتعنت في إجراءات الاستبدال، إلى جانب شكاوى المواطنين من عدم صرف الأسمدة للمستأجرين.