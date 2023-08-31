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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات دورية للتصدي لكافة صور التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية لاعمدة بالدور الثامن علوي والتحفظ على كمية من حديد التسليح بأحد العقارات بشارع 10 اسكوت وكذا إزالة سملات بأحد الأراضي بعزبة حوض 10 فضلا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بمنطقة السلام وكذا فك شدة خشبية بالدور الأول علوي بعزبة الروضة والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بعزبة الماكينة والتحفظ على كمية من الأخشاب كما تم ازالة أعمال مخالفة بالدور الخامس بأحد العقارات بشارع نعمة الله منطقة المندرة بحري.

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ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن شارع ابن عقيل ،وتم التحفظ علي ونش فضلاً عن إزالة حالة تعد بحوض صبحى البحيرى بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بأرض بمنطقة السيوف وكذا إزالة سملات بأرض خلف مدرسه النيل منطقة الاهرام كما تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن منطقة العوايد والتحفظ على ونش وفك شدة خشبية لاعمدة بالدور الثالث علوى بالعقار الكائن شارع 13 المراغى الجديدة

وشهد حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء جمالون مخالف والتحفظ على كمية من الصاج بمنطقة الرابعة الناصرية مدخل القاعات أبيس فضلا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الجمالية أبيس، والتحفظ على 2.5 طن حديد وكمية من الأخشاب

وقام حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية بنجر 6 على مساحة 150م وكذا إزالة حوائط من الطوب الأبيض على مساحة 120م فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض بقريه الجلاء

وواصل حى العامرية اول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بشارع السلام منطقة عبد القادر وكذا إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن أعمدة وأسوار خلف شركة العامرية للغزل والنسيج وتم التحفظ على كمية من الأخشاب

بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثالث عشر  بالعقار الكائن 10 رفيعة الشال - الجمرك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف

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