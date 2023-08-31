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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن التوصل لاتفاق مع "أوبك+" بشأن خفض إمدادات النفط للأسواق الخارجية

النفط الروسي
النفط الروسي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، الكسندر نوفاك، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع "أوبك+" بشأن خفض إمدادات النفط الروسية للأسواق الخارجية.

وأوضح نوفاك، أنه “سيتم إعلان معايير جديدة تتعلق بخفض إمدادات النفط للأسواق الخارجية الأسبوع المقبل”.

وفي وقت سابق، قال نائب نوفاك، إنه لا يستبعد تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الروسي حتى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذه القضية يجري بالتعاون مع زملاء من دول أخرى.

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وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان التخفيض الطوعي سيستمر حتى أكتوبر، قال نوفاك: "سنرى. نحن الآن نراقب هذا الوضع، ونقيم السوق، ونعمل مع زملائنا من البلدان الأخرى بشكل منتظم. الآن لا أستطيع أن أعلن لكم أي قرارات، لكننا سننطلق مما سيطلبه السوق".

نوفاك اوبك نائب رئيس الوزراء الروسي النفط الروسي

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