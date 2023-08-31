أوكرانيا تبعث برسالة تحذير لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرة روسيا

حثت السلطات الأوكرانية المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا على عدم التصويت في الانتخابات المقبلة التي يخطط لها المسؤولون المعينون من قبل روسيا، مضيفة أنهم “يجب أن يغادروا المنطقة إذا أمكن”.

وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، وهو وكالة رسمية، اليوم الخميس، إن “الروس بدأوا إجراء انتخابات للمجالس المحلية والهيئات التشريعية في الأراضي المحتلة مؤقتا”.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تخطط لإجراء “تصويت مبكر” في منطقتي دونيتسك وزابوريزهيا حتى الثامن من سبتمبر في منازل المواطنين.

وسيبدأ التصويت في خيرسون ولوجانسك في الثاني من سبتمبر.

وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، في بيان: “نحث الأوكرانيين على عدم فتح أبوابهم أمام المحتلين، ومغادرة المنطقة أو منازلهم، إذا أمكن، لفترة التصويت المبكر”.

ومن المقرر أن يتم التصويت بعد ذلك في مراكز الاقتراع في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وقال المركز إن “الروس بحاجة إلى هذا المخطط الطويل لإخفاء نسبة المشاركة وعدم اهتمام السكان المحليين بالتعبير عن الإرادة”.

كما زعم مركز المقاومة الوطنية الأوكراني أن أعضاء لجنة الانتخابات برفقة جنود روس يتجولون في منازل الأوكرانيين لتحديد الراغبين في التصويت، وهو ما حدث في الاستفتاءات العام الماضي حول وضع المناطق المحتلة في أوكرانيا والتي تم رفضها عالميًا باعتبارها صورية من قبل الأوكرانيين والغربيين.