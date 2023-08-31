هزيمة وشيكة.. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

قالت مجلة “سبيكتاتور” البريطانية، إن حلفاء أوكرانيا الغربيون لم يعدوا يؤمنون بقدرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الفوز في صراع مسلح ضد روسيا.

وأوضحت المجلة أن "الحقيقة هي أن أقرب حلفاء أوكرانيا ليس لديهم أمل كبير في أن تتمكن كييف من تحقيق النصر بالموارد العسكرية التي تم توفيرها لها حتى الآن".

واضافت أن “مصير زيلينسكي يعتمد الآن فقط على دعم حلفائها، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، وهي مستمرة في الضعف، ولم يتبق لدى كييف الكثير من الوقت لتحقيق النجاح العسكري قبل فوات الأوان”.

وذكرت أنه "بعبارة أخرى، يبدو أن أصدقاء كييف في الغرب لا يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على الفوز".