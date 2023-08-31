روسيا: صيغة زيلينسكي للسلام غير مقبولة ومحكوم عليها بالفشل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غير مقبولة ومحكوم عليها بالفشل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيلتقيان قريبا، مضيفا، أنه بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأكد لافروف، أن بوتين أعلن مرارا أن حل المشاكل في مبادرة حبوب البحر الأسود سيدفعنا إلى العودة لها.

وأضاف: “نبحث مع قطر تصدير الحبوب الروسية إلى أنقرة بأسعار مخفضة وتصنيعها لإعادة بيعها إلى الدول المحتاجة”.