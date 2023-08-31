روسيا: مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق وبديل لما تم إنشاؤه من قبل.

وأضاف مدفيديف: "لقد أكدت القمة الأخيرة للزعماء الخمسة أن مجموعة بريكس قد رسخت نفسها بحق على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق، بمعنى ما، بديل لما تم إنشاؤه من قبل، حيث عملت على مبادئ المساواة وأخذ الحقوق على عاتقها".

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضها البعض، تشارك الدول في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال العالمي".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن التفاعل في العلوم والتكنولوجيا والتعليم في إطار بريكس يتطور بنشاط كبير.

وقال: “من الواضح أن مجموعة بريكس ستتلقى الآن زخماً إضافياً للتنمية، مع الأخذ في الاعتبار ظهور دول جديدة. وكل هذا يجب أن ينعكس في مفهوم رئاسة روسيا في مجموعة بريكس العام المقبل. وهذا سيعطي زخماً للبحث المشترك للمشاريع”.

وأضاف أن “هذا أمر مهم بالنسبة لروسيا، وستتطلب العملية استثمارات مالية كبيرة”.

وتابع: "نحن بحاجة إلى النظر في الأدوات التي يجب استخدامها هنا، بما في ذلك جذب الأموال من بنك التنمية الجديد وبعض المؤسسات المالية الأخرى”.