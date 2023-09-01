كل ما تريد معرفته عن حفل إطلاق سلسلة هواتف جوجل Pixel 8 يوم 4 أكتوبر المقبل

يبدو أن المنافسة بين شركات التكنولوجيا المختلفة في تصاعد مستمر حتى أن مواعيد إطلاق المنتجات الجديدة تتشابه وكل شركة تتفنن في أن تضع جداول زمنية لمؤتمرات إطلاق المنتجات الجديدة وفقا لأجندة هدفها الأول ضرب المنافسين والاستحواذ على الانتباه سواء من وسائل الإعلام أو المشترين المحتملين.

بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة آبل Apple الأمريكية عن دعوتها السنوية لحضور حدث إطلاق سلسلة هواتف آيفون 15 iPhone في 12 سبتمبر في مقر الشركة Apple Park في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا، نرى على الفور رد فعل شركة Google جوجل بإعلانها الخاص عن حفل إطلاق سلسلة هواتف بيكسل من الجيل التالي، التي ستضم كلا من Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro الذي سيكون في نيويورك.

جوجل

سيقام حدث Google المنتظر في 4 أكتوبر القادم، الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وهذا الإعلان يأتي عقب ساعات قليلة من نشر أول صور رسمية وإن كان ذلك عن طريق الخطأ لطراز Pixel 8 Pro الرائد بعد تحميل صورة الجهاز على موقع Google Store الإلكتروني.

بالإضافة إلى سلسلة Pixel 8، ستزيح الستار عن الجيل الثاني من ساعاتها الذكية Pixel Watch. ولكن بخلاف ذلك، تظل المنتجات الأخرى في علم الغيب ولغزًا لا نعرفه، وإن كانت الشركة حريصة على تحديث محفظة منتجات "بيكسل" باستمرار وإضافة تقنيات جديدة كل فترة، ولكن من غير المتوقع أن تعلن خلال الحدث عن تابلت (جهاز لوحي) جديد، إذ لا يزال الوقت مبكرا قليلا على طرح تابلت من الجيل التالي، حسبما أفاد موقع androidpolice.

جوجل

في العام الماضي، قامت جوجل بحملة إعلانات مكثفة مع إعلانات تشويقية لجهاز Pixel Tablet الذي تم إصداره الآن، ولكن من السابق لأوانه توقع وصول خليفة لهذا الجهاز في الأسواق.

وعلى الرغم من تكتم شركة "جوجل" على مواصفات الأجهزة الجديدة إلا أن التسريبات كشفت معظم المواصفات تقريبا، هناك شائعات تؤكد أن تشكيلة Pixel 8 ستكون مع كاميرا محسنة فائقة الدقة، وقد تضيف Google ميزات دعم الصور بالذكاء الاصطناعي إلى نظام الكاميرا الخاص بها، مع بعض التعديلات على الشاشة والتصميم، ولكن من المتوقع أن تكون التغييرات طفيفة.

إحدى الشائعات التي ترددت بقوة خلال الفترة الماضية وهي الأكثر إثارة للاهتمام هي أن طراز البرو Pixel 8 Pro قد يتضمن ميزة مقياس الحرارة بدون تلامس والتي يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كنت تعاني من الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

لاقت تشكيلة هواتف Pixel 7 من جوجل استحسانًا كبيرًا سواء من قبل الخبراء والمتخصصين أو الجمهور العادي من المستهلكين، حيث حصل كل من Pixel 7 Pro وPixel 7A ذو السعر الأقل والمعقول على نقاط في قائمة أفضل هواتف CNET لعام 2023.