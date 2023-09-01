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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشاركة كلمة المرور مع 6 أشخاص.. جوجل كروم بميزة جديدة

Google Chrome
Google Chrome

 

شركة  جوجل  في طريقها لإضافة خاصية جديدة على متصفحها Google Chrome وهي ميزة مشاركة كلمة المرور التي تتيح للمستخدمين مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول مع أفراد العائلة الآخرين او الأشخاص المقربين مصادر الثقة.

وفقا لتقرير موقع androidauthority التقني المتخصص، على الرغم من أن "جوجل كروم" يتيح لك حفظ كلمات المرور في مدير كلمات المرور من  Google، إلا أن مشاركة هذه التفاصيل المخزنة مع حسابات أخرى غير ممكن حتى الآن و يبدو أن  Google  تستعد لإصلاح جزئي لهذه المشكلة والهدف هو إمكانية استعادة هذه المعلومات في أي وقت من خلال تأمينها على حسابات أشخاص آخرين.

Google Chrome

هناك دليلاً قويا على أن ميزة مشاركة كلمة المرور الجديدة قادمة إلى متصفح كروم وهي مجرد مسألة وقت قبل طرحها على المستخدمين في كل أنحاء العالم، سيسمح في البداية للمستخدمين بمشاركة كلمات المرور مع أعضاء آخرين في مجموعة عائلة Google الخاصة بهم. وهذا يعني أنه إذا كنت من مستخدمي Chrome وترغب في مشاركة كلمات المرور الخاصة بك مع الآخرين، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء مجموعة عائلية تضم ما يصل إلى 6 أعضاء.

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عندما يتم إطلاق ميزة مشاركة كلمة المرور في Chrome،  ستلاحظ زر جديد موجود في قسم مدير كلمات المرور Password Manager ضمن بيانات الاعتماد التي تريد مشاركتها. بعد النقر على الزر، سيعرض عليك أعضاء مجموعة عائلة Google الخاصة بك، وستتمكن من مشاركة كلمة المرور مع أي من هؤلاء الأعضاء.

إذا لم يكن لديك مجموعة عائلية على حسابك في جوجل فلن تستطيع مشاركة كلمة المرور، وبالتالي سيعلمك "مدير كلمات المرور" بأنه يجب عليك تشكيل عائلة إلكترونية حتى تشارك بيانات اعتماد معهم.

جوجل كروم Google Chrome Google Chrome جوجل كروم كلمة المرور

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