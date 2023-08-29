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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تتيح استخدام BING chat على متصفح كروم وأجهزة MAC

bing
bing

ظلت شركة  مايكروسوفت  Microsoft لفترة طويلة تقدم روبوت الدردشة الخاص بها المدعم بأداة ChatGPT الموجود في محرك "بينج" Bing، حصريا لمتصفح  Edge الخاص بها، أملا في أن يكون سببًا رئيسيا في الترويج لمنتجاتها خاصة في ظل تفوق ملحوظ وهيمنة منافستها اللدود "جوجل" من خلال متصفح كروم ومحرك بحث جوجل.

ولكن مع استمرار وجود بدائل قوية على الساحة خاصة متصفح Google Chrome وBrave، كان من الصعب عليها جذب مستخدمين جدد أصبح ولائهم بمرور الوقت يميل إلى المتصفحات التي يستخدمونها منذ زمن، هذا رغم كل الاستثمارات الهائلة التي ضختها في شركة  OpenAI  مخترعة ChatGPT الذي قلب موازين شركات التقنية في العالم، وجعل من الذكاء الاصطناعي مادة التركيز الرئيسية ومركز التنافس.

bing

يبدو أن مايكروسوفت حاليا تغير من استراتيجيتها حيث أصبحت توفر روبوت الدردشة الخاص بها العامل بنظام ChatGPT مع متصفحات سطح المكتب، أصبح Bing AI Chat الآن مدعومًا على نطاق واسع مع متصفح "جوجل كروم" نسخة سطح المكتب.

أعلنت مايكروسوفت  Microsoft في بيان رسمي أن Bing Chat وBing Chat Enterprise مدعومان الآن على أجهزة سطح المكتب مع أنظمة التشغيل المختلفة، سواء Mac وWindows وLinux، علاوة على ذلك، أضافت في بيانها أن الدعم قادم للمتصفحات الأخرى نسخة سطح المكتب وأيضا نظم تشغيل الهاتف المحمول، ولكن لم تعلن الجدول الزمني للطرح.

bing

عند زيارة bing.com من خلال متصفح Chrome لسطح المكتب، يظهر خيار Bing Chat في الجزء العلوي من الشاشة، من خلال نافذة صغيرة لونها أزرق. بمجرد النقر عليه، تتحول الشاشة إلى نافذة دردشة حيث يطلب منك الروبوت إدخال أي سؤال. يتضمن الرد سلسلة من اللينكات لتظهر لك المكان الذي استمد منه الذكاء الاصطناعي الرد علي وكيف أتى بالمعلومات.

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تعد Google واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا على الساحة حاليا تتنافس بقوة مع Microsoft فيما يخص تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت المزيد من التفاصيل حول مشروع Gemini من "جوجل" والذي يهدف إلى تجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي لمنافسيه. 

ترددت شائعات قوية بأن ظهور أداة ChatGPT أواخر العام الماضي قد أثار "الضوء الأحمر" داخل شركة جوجل Google، مما أدى إلى تحويل تركيزها إلى الذكاء الاصطناعي. استعانت الشركة بالعديد من القادة المتخصصين في هذا المجال، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Google، سيرجي برين، لقيادة المشروع. يزعم مصدر رفض ذكر اسمه، مقرب من مشروع Gemini أن المنتج القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن إطلاقه في خريف هذا العام.

كروم Mac مايكروسوفت Microsoft ChatGPT Bing Chat Bing OpenAI

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