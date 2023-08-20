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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ستقضي على OpenAI.. تقارير تكشف خطة لـ مايكروسوفت مع Databricks

تقارير تكشف خطة
تقارير تكشف خطة لـ مايكروسوفت مع Databricks

أفادت تقارير أن شركة Microsoft “مايكروسوفت” تخطط  لبدء بيع إصدار جديد من برنامج Databricks الذي يساعد العملاء على إنشاء تطبيقات مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأعمالهم. 

 

وصرح أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالخطة لـ  The Information بأن الإصدار الجديد من برنامج Databricks سيكون كبديل لترخيص نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة OpenAI، والتي أطلقت أداة ChatGPT مؤخرا.  

 

ويعد برنامج Databricks عبارة عن منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي ، والتي ستبيعها مايكروسوفت من خلال وحدة الخادم السحابي Azure. 

 

ويساعد برنامج Databricks الشركات على صنع نماذج الذكاء الاصطناعي من الصفر أو إعادة توظيف نماذج مفتوحة المصدر. 


وفقا لوكالة رويترز فإن شركتا مايكروسوفت و Databricks لم ترد على الفور على طلب للتعليق.  

 

وفي يوليو ، وضعت مايكروسوفت خطة إنفاق قوية لتلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما بدأت الشركة في دمج وظائف الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها مثل Azure و Microsoft 365 و GitHub والعديد من أدوات المطورين. 

 

على صعيد آخر، ذكرت تقارير في شهر يونيو الماضي بأن مايكروسوفت تعتزم نقل العشرات من أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي لديها من الصين إلى كندا، وذلك نظرا للتوترات السياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

 

وبحسب تقرير من صحيفة فاينانشال تايمز فإن Microsoft Research Asia أو مركز أبحاث مايكروسوفت آسيا التابع لشركة مايكروسوفت الموجود في العاصمة الصينية بكين، قد بدأ بالفعل في السعي للحصول على تأشيرات لنقل كبار خبراء الذكاء الاصطناعي من الصين لـ كندا.    

 

وقالت مايكروسوفت: "نحن بصدد إنشاء مختبر جديد في فانكوفر سيكون متوافقًا من الناحية التنظيمية مع مركز الأبحاث ومصممًا للتعامل بشكل أفضل مع الفرق الهندسية هناك، وسيتم تزويد المختبر بأشخاص من المراكز البحثية الخاصة بالشركة حول العالم، ومن بينها الصين".

 

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