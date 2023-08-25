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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1800 حالة بقافلة طبية مجانية

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.  

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس  23 ، 24 من أغسطس الجاري" بقرية ننا مركز إهناسيا، مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1805 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 37 ،معمل طفيليات 42،حالات الأشعة 10، استصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 30 حالة، تحويل حالة واحدة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 101 مواطنا

من جهته أوضح وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 

أكثر احتياجا الإلتهاب الكبدي الأكثر احتياجا التهاب الكبدي الأولى بالرعاية السكرتير العام بني سويف ة حياة كريم محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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