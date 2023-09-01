بريكس.. خبير اقتصادي: مصر سوف تستفيد من موقعها كمحطة أساسية للتجارة العالمية

كشف شريف سليمان الخبير الاقتصادي، كيفية استفادة مصر من الانضمام إلى عضوية مجموعة بريكس مطلع عام 2024.

وقال شريف سليمان في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" دول مجموعة بريكس يشكلون 40 % من سكان العالم ويتحكمون في ثلث التجارة العالمية ".

وأضاف شريف سليمان :" مصر سوف تستفيد من دخولها مجموعة بريكس كما سوف تستفيد من موقعها الاستراتيجي كمحطة أساسية للتجارة العالمية ".

وتابع شريف سليمان :"الدول المنضمة إلى تكتل بريكس تحقق منافع ومكاسب كثيرة اقتصاديا ".

وعن إنشاء وحدة بريكس في مصر، قال شريف سليمان:" كان مطلوب الإعلان عن إنشاء وحدة بريكس، ومن الضروري تواجد برنامج واضح للأهداف المصرية من الانضمام لبريكس سواء من الجانب الصناعي أو التجاري".