برلماني سابق : انضمام مصر لـ "بريكس" سيقلل الضغط على الدولار

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل الضغط على الدولار، ويساهم في الترويج للمنتجات المصرية وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى توطيد العديد من العلاقات مع الدول والقضاء على الخلافات.

وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة توسعت في قطاع الزراعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بحيث تصبح قادة على الاكتفاء الذاتي، والتصدير أيضا، طامحين في وصوله إلى 100 مليار جنيه.

تابع، مصر تمثل قلب العالم من حيث مكان تواجدها، من خلال قناة السويس، وقدرتنا على دخول الصناعات المرتبطة بالسفن مما تمثل أهمية للاقتصاد المصري.