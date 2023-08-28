سكرتير عام حزب الغد يؤيد ترشيح الرئيس السيسى لولاية جديدة

أعلن إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد تأييده لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، من أجل استكمال كافة المشاريع و الإنجازات التى لم يتم الإنتهاء منها لاستكمال الخطة العامة للنهوض بالدولة المصرية و التحول الحقيقى للجمهورية الجديدة و التى لمسنا منها الكثير على ارض الواقع.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن التغيير الآن فى منصب رئيس الجمهورية سيؤثر على مصر ، و سيوقف قطار التقدم مما يجعلنا نعود لنقطة الصفر ، خاصة وأن كل مرشح سيأتى بفكر و أيديولجية قد تكون مختلفة و أيضا سياسات خارجية و داخلية متغيرة.

و طالب سكرتير عام حزب الغد بأن تتسم الانتخابات الرئاسية القادمة بعناصر الشفافية و الديمقراطية ، مشيرا إلى أنه من حق كل مرشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة المساواة فى الفرص الدعائية و إقامة المؤتمرات الإنتخابية و ذلك لضرب مثل للعالم أجمع بأن العملية الإنتخابية التى تليق بالدولة المصرية

تتسم بالديمقراطية و الشفافية ، و فى نفس التوقيت يغلق كافة الأبواب أمام المتربصين فى المرحلة القادمة.

وأوضح أن الرئيس السيسى لديه من الشعبية فى قلوب المصريين التى ستجعله يكتسح الانتخابات الرئاسية القادمة ، حتى و لو كانت المرحلة السابقة صعبة اقتصاديا على جموع المصريين.