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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سكرتير عام حزب الغد يؤيد ترشيح الرئيس السيسى لولاية جديدة

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

أعلن إسماعيل محمد إسماعيل ،  سكرتير عام حزب الغد تأييده لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، من أجل استكمال كافة المشاريع و الإنجازات التى لم يتم الإنتهاء منها لاستكمال الخطة العامة للنهوض بالدولة المصرية و التحول الحقيقى للجمهورية الجديدة و التى لمسنا منها الكثير على ارض الواقع.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن التغيير الآن فى منصب رئيس الجمهورية سيؤثر على  مصر ،  و سيوقف قطار التقدم مما يجعلنا نعود لنقطة الصفر ، خاصة وأن كل مرشح سيأتى بفكر و أيديولجية قد تكون مختلفة و أيضا  سياسات خارجية و داخلية متغيرة.

و طالب سكرتير عام حزب الغد بأن تتسم الانتخابات الرئاسية القادمة بعناصر الشفافية و الديمقراطية ، مشيرا إلى أنه من حق كل مرشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة المساواة  فى الفرص الدعائية و إقامة المؤتمرات الإنتخابية و ذلك لضرب مثل للعالم أجمع بأن العملية الإنتخابية التى تليق بالدولة المصرية  
تتسم   بالديمقراطية و الشفافية ، و فى نفس التوقيت  يغلق كافة الأبواب أمام المتربصين فى المرحلة القادمة.

وأوضح أن الرئيس السيسى لديه من الشعبية فى قلوب المصريين التى ستجعله يكتسح الانتخابات الرئاسية القادمة ، حتى و لو كانت المرحلة السابقة صعبة اقتصاديا على جموع المصريين.

سكرتير عام حزب الغد الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة المشاريع الانجازات

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