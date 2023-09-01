تراجع أسعار الذهب والعملات| انخفاض الأسترليني واليورو.. موقف الدولار.. والمعدن الأصفر من 1200 جنيها

أسعار العملات والذهب



الدولار يسجل 30.95جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني يسجل 39.24جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.66جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.44جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2185 جنيها للجرام





يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.





وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع سعر الجنيه الأسترليني واليورو، في بنوك مصر والأهلي وتراجع في البنك المركزي.



العملات الأجنبية

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 1سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم





ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.33جنيه للشراء و 33.74 جنيه للبيع مقابل 33.44 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 30 قرش.







بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 38.90جنيه للشراء و 39.28 جنيه للبيع مقارنة 39.03 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 25 قرش.



وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.79جنيه للشراء 35.16جنيه للبيع مقابل 35.96جنيه الأحد الماضي بزيادة 20 قرش.







أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر







وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.29جنيه للشراء و 33.50 جنيه للبيع



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.87جنيه للشراء و39.14جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.76 جنيه للشراء و35 جنيه للبيع .





أسعار العملات فى البنك المركزي







واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه



وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.50جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع مقارنة 33.44 جنيه الأحد الماضي بتراجع 22قرش.



وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39.06جنيه للشراء و 39.24جنيه للبيع مقارنة 38.94جنيه الأحد الماضي بانخفاض 30 قرش





وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.97جنيه للشراء و35.15 جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية



تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي.





العملات العربية

وسجلت أسعار العملات العربية في البنوك الثلاث كالتالي:



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:



تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.13جنيه للشراء و 100.19جنيه للبيع مقابل 100.02 جنيه الأحد الماضي خلال تعاملات الأسبوع بزيادة 17 قرشا.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .







وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع





أسعار العملات العربية فى بنك مصر





وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.82 جنيه للشراء و 100.09جنيه للبيع .





سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع



أسعار العملات العربية فى البنك المركزي





وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :



سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.99جنيه للشراء و 100.44جنيه للبيع مقابل 100.48جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 4 قروش.



سعر الريال السعودي



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .





العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.





أسعار الذهب اليوم الجمعة







سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2537 جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2326جنيهًا .





أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2220جنيهًا





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1903جنيهًا .





سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1507جنيهًا .





سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1268جنيهًا .





وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17760 جنيه.





بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.5 مليون جنيه .





وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1945 دولار







أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.



