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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية في مصر

تباينت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

 

أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 100.19جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي كالاتي:

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.13جنيه للشراء و 100.19جنيه للبيع مقابل 100.02 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 17 قرشا.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع

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انهيار الدولار .. الأخضر يتراجع عالميا

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أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

 

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.82 جنيه للشراء و 100.09جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.99جنيه للشراء و 100.44جنيه للبيع مقابل 100.48جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 4 قروش.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الريال السعودى الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة

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