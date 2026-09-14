رفع 1500 طن رتش من نفق التربيع بالهرم وإعادة فتحه أمام السيارات

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أعمال رفع مكثفة لمخلفات الرتش المتراكمة بنفق التربيع في حي الهرم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري مع تجمعات وتراكمات المخلفات وتحسين المظهر العام للطرق والأنفاق.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة رفع مخلفات الرتش من نفق التربيع، حيث تم الدفع بلودر و10 سيارات نقل كبيرة لتنفيذ أعمال الرفع وإزالة التراكمات من الموقع.

وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 1500 طن من مخلفات الرتش المتراكمة بالنفق، بما ساهم في إزالة العوائق وفتح نفق التربيع أمام حركة السيارات، وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للتعامل السريع مع تراكمات المخلفات والرتش، ورفع كفاءة الطرق والأنفاق، بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية والمظهر العام أمام المواطنين بنطاق أحياء المحافظة.