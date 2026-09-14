درع الوفاء.. محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة





استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المستشار حسن السيد زرد، مستشار هيئة مفوضي الدولة بالمحافظة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بمحافظة جنوب سيناء وانتقاله للعمل في جهة أخرى.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص تقديره للمستشار حسن السيد زرد، مشيدًا بما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عمله بالمحافظة، وما أبداه من تعاون وتنسيق مثمر مع الأجهزة التنفيذية، بما أسهم في دعم منظومة العمل وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، بما يخدم الصالح العام.

وحرص المحافظ، خلال اللقاء، على تكريم المستشار حسن السيد زرد، وتقديم درع المحافظة له، تقديرًا لعطائه وجهوده خلال فترة عمله بجنوب سيناء، مؤكدًا أن التكريم يأتي تعبيرًا عن الاعتزاز بما قدمه من إسهامات وجهود كان لها أثر إيجابي في دعم العمل المؤسسي بالمحافظة.

من جانبه، أعرب المستشار حسن السيد زرد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ جنوب سيناء، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها في العمل بالمحافظة، وما حظي به من تعاون ودعم من القيادات والأجهزة التنفيذية، متمنيًا لمحافظة جنوب سيناء وقيادتها وأبنائها دوام والنجاح.