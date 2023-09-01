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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة فى مصر

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الأول من سبتمبر  2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى :

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سجل نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة، فى بنوك (HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلى المتحد، الأهلى الكويتي) نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم، فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 8.24جنيه.

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