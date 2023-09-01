المنيا .. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بدائري مغاغة

شهد الطريق الدائري في مركز مغاغة شمال المنيا حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين 2748 تمناية و 9543 ميكروباص أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز مغاغة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وهم: عبد الرحمن. ع 29 سنة وأحمد . ه 17 سنة وابراهيم. م 54 سنة وعبد الفتاح. م 33 سنة وعبدالرحمن. خ 13 سنة.

كما أصيب: محمد. ح 70 سنة واميرة. م 24 سنة وأنور . م 30 سنة واسلام. م 20 سنة وعبد الباسط. س 12 سنة وأحمد. م 13 سنة، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى مغاغه المركزي، وتحرر محضر بالحادث.