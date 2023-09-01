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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة بالمنيا يعلن عن الخط الساخن لتلقي الشكاوى

ندوات توعوية للمجلس
ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا عدد من الندوات التعريفية والتثقيفية بمراكز المحافظة وذلك ضمن مشروع "الارشاد الأسرى والمشورة الأسرية "تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك فى إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية.

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وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 6 ندوات بمركز أبوقرقاص استهدفت 440 من السيدات والرجال بقري (كوم المحرص - بني موسى - زاوية حاتم - الخياري - النحال - السحالة)، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة ومحامي مكتب الشكاوى بالمجلس وعدد من مدربي ومسئولي برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة.

وأضافت أن الندوات تناولت مجموعة من المحاور تنوعت بين ( أهمية المشورة قبل الزواج - أهمية الكشف الطبي قبل الزواج - التغذية السليمة للأم والطفل - أهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية - مراحل نمو الطفل وتطوره).

إلى جانب إلقاء الضوء على دور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات وتعريف الحضور بالخط الساخن 15115 واستقباله لكافة الشكاوى من المواطنين.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالطرق والشوارع الرئيسية شكاوى من المواطنين ندوات تثقيفية

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