بيع أغلى قطعة جبن في العالم.. لن تصدق سعرها

رقم قياسي جديد سجله مطعم في إسبانيا؛ وذلك بعد أن اشترى أغلى قطعة جبن في العالم، بمبلغ يقدر بنحو 30 ألف يورو.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، دفع مطعم إسباني 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويًا، تزن 2.2 كجم، حيث تستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية، مسابقة في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وتم خلالها بيع أفضل قطع جبن «كابراليس» بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

وهذا العام، دفع مطعم «لياجر دي كالوتو» في أوفييدو بإسبانيا 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن «كابراليس» المصنوعة يدويًا من حليب البقر والماعز التي تنضج لأشهر عدة في كهف بجبال بيكو.