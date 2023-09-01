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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع أغلى قطعة جبن في العالم.. لن تصدق سعرها

جبن
جبن

رقم قياسي جديد سجله مطعم في إسبانيا؛ وذلك بعد أن اشترى أغلى قطعة جبن في العالم، بمبلغ يقدر بنحو 30 ألف يورو.

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لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

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نشرة المرأة| مهم جدا.. تناول هذه الأطعمة يمدك بالأكسجين.. احترس.. ظهور هذه العلامات يعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جبن الماعز؟

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، دفع مطعم إسباني 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويًا، تزن 2.2 كجم، حيث تستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية، مسابقة في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وتم خلالها بيع أفضل قطع جبن «كابراليس» بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

وهذا العام، دفع مطعم «لياجر دي كالوتو» في أوفييدو بإسبانيا 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن «كابراليس» المصنوعة يدويًا من حليب البقر والماعز التي تنضج لأشهر عدة في كهف بجبال بيكو.

جبن قطعة العالم

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