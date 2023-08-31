لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

في كل عام، وفي الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يقوم مطعم بأستضافة مسابقة يتم من خلالها بيع أفضل قطعة جبن وهي من نوع كابراليس وذلك بالمزاد العلني ولمن يدفع أعلى سعر.

أغلى قطعة جبن

أثار مطعم الأسباني الكثير من الجدل وذلك لقيامه بدفع حوالي 32800 دولار وذلك مقابل قطعة جبن قد تم القيام بصنعها يدويا وتزن تلك القطعة حوالي 2.2 كيلوجرام، لتسجل بذلك رقما قياسيا عالميا كاغلى قطعة جبن.

ووفقا لصحيفة مترو إلا أنه هذا العام، دفع مطعم "Llagar de Collotto" في أوفييدو بإسبانيا مبلغا ضخما قدره 30 ألف يورو وذلك مقابل قطعة جبن "كابراليس" مصنوعة يدويا من كلا من حليب البقر والماعز و تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو إلا أنه تم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم وذلك كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجا شاركوا في المسابقة.



