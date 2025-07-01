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في ذكرى 30 يونيو.. هدية الحكومة للمواطنين بخفض أسعار اللحوم خلال ساعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في ذكرى 30 يونيو.. هدية الحكومة للمواطنين بخفض أسعار اللحوم خلال ساعات

لحوم
لحوم
خالد يوسف

زفّ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارّة للمواطنين بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، معلنًا عن طرح تخفيضات جديدة على السلع الأساسية، وفي مقدّمتها اللحوم، عبر مختلف المنافذ التموينية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لضمان توفر اللحوم والدواجن بأسعار معقولة وجودة عالية، كهدية من الحكومة خلال عيد ثورة 30 يونيو. 
 

قرار عاجل من التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، عن تطبيق تخفيضات بنسبة 10% على عدد من السلع الأساسية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من غدًا الثلاثاء 1 يوليو وحتى الخميس 3 يوليو 2025.

وأوضح الوزير أن التخفيضات تشمل اللحوم الطازجة، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، الخضروات، والفاكهة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومشاركة الوزارة في الاحتفالات الوطنية من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أسعار تنافسية لضمان التوازن

أضاف فاروق، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق المحلي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في التوسع بطرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية لضمان التوازن بين العرض والطلب.

وأشار الوزير، إلى أنه وجّه تعليماته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية المستهدفة خلال فترة التخفيضات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

ودعا وزير التموين المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات المطروحة في المجمعات الاستهلاكية، التي تواصل دورها المحوري في توفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار عادلة، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة.

خطوات وزارة التموين لتقديم أفضل الأسعار

ترتكز جهود وزارة التموين في هذه الحملة على عدة نقاط رئيسية من أجل ضمان الوصول إلى الهدف المرجو، وتشمل الخطوات التالية:

- رفع كميات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية.

- ضبط الأسعار وإصدار تعليمات صارمة لمنع رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترة التخفيضات.

- توفير السلع بجودة عالية توازي الأسعار المخفضة.

- مراقبة الأسواق لضمان ثبات الأسعار واستمرارية توافر اللحوم والدواجن.

- توجيه الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بموعد التخفيضات والمجمعات المشاركة.

ذكرى 30 يونيو خفض أسعار اللحوم هدية الحكومة للمواطنين الدكتور شريف فاروق وزير التموين

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