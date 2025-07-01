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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ادعوا للهلال.. صلاح عبدالله ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي مع صلاح ومرموش

صباح عبدالله
صباح عبدالله
يارا أمين

في منشور ساخر، قام الفنان صلاح عبدالله بنشر صورة له بالذكاء الاصطناعي تجمعه باللاعبين الدوليين محمد صلاح و عمرو مرموش، عبر حسابه الشخصي بموقع إكس وعلق عليها قائلاً: “كان نفسي أحط سالم الدوسري مكان المو وأقول معلش يا مرموش ياغالي أنا انهاردة هلالي، أدعو للهلال”.
وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الهلال السعودي، خلال الدقيقة 55 من المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب “كامبينج وورلد” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف هالاند ليمنح مانشستر سيتي التعادل بنتيجة 2-2، بعد أن كان الهلال متقدمًا، مما أشعل أجواء اللقاء ورفع من حدة المنافسة بين بطل أوروبا وبطل آسيا.
 

تشكيل الهلال السعودي في مواجهة مانشستر سيتي

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل قوي ضم مجموعة من أبرز نجومه، وجاء التشكيل على النحو التالي:


 

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، رينان لودي، متعب الحربي
  • خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، محمد كنو
  • خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو



 

الهلال بدأ اللقاء بشكل هجومي، ونجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول، ما وضع السيتي تحت ضغط كبير قبل أن يتمكن من العودة.
 

تشكيل مانشستر سيتي أمام الهلال

أما فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، فخاض اللقاء بتشكيل مميز شهد مشاركة بعض الوجوه الجديدة إلى جانب النجوم الأساسيين، وجاء التشكيل كالتالي:


 

  • حراسة المرمى: إيدرسون
  • خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيت نوري
  • خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا
  • خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند


 ويُنتظر أن تستمر الإثارة في الوقت المتبقي من الأشواط الاضافية، حيث يسعى كل فريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة العالمية



 

صلاح عبدالله الذكاء الاصطناعي محمد صلاح عمرو مرموش سالم الدوسري إيرلينج هالاند

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