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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| مهم جدا.. تناول هذه الأطعمة يمدك بالأكسجين.. احترس.. ظهور هذه العلامات يعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جبن الماعز؟

مهم جدا.. تناول هذه
مهم جدا.. تناول هذه الأطعمة يمدك بالأكسجين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي: 

هتخس بسرعة.. تناول ماء هذه الخضار وشاهد النتيجة

احم قلبك وتحكم في مستويات السكر في الدم مع الفوائد الصحية العديدة لمياه البامية، وهي مشروب يتم تحضيره بنقع البامية لمدة 24 ساعة في الماء.

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول جبن الماعز؟

يعد جبن الماعز حاليًا مكونًا منزليًا شهيرًا يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

تفضل العديد من الأمهات تحضير الجبن في المنزل، خاصة الجبن المثلثات التي يحبها العديد من الأطفال. 

مهم جدا.. تناول هذه الأطعمة يمدك بالأكسجين

قم بتغذية نظامك الغذائي بأفضل الأطعمة الغنية بالأكسجين لتجنب للمشاكل الصحية، تناولها بانتظام وغذِ جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، وتدل على وجود مشكلة بالجسم، ومن أكثر هذه العلامات التي تكون واضحة بشكل كبير مشاكل القلب.

الأخبار المهمة العلامات التحذيرية ستويات السكر في الدم طريقة تحضير الجبن المثلثات مشاكل القلب مستويات السكر في الدم نظامك الغذائي نشرة المرأة نشر موقع صدى البلد ​​​​​​​health

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