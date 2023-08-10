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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهم جدا.. تناول هذه الأطعمة يمدك بالأكسجين

صدى البلد

قم بتغذية نظامك الغذائي بأفضل الأطعمة الغنية بالأكسجين لتجنب للمشاكل الصحية، تناولها بانتظام وغذي جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

يعد الأكسجين أحد العناصر الأساسية على وجه الأرض - فلا يمكن لأي كائن حي أن يعيش بدونه.

كيف تساعد الأطعمة على تحسين مستويات الأكسجين؟

يجب أن تكون الأطعمة التي تختارها غنية بالفيتامينات مثل مركب A و B وجزيئات مثل أكسيد النيتريك والمعادن مثل النحاس والحديد، اختر الأطعمة الغنية بالقلويات التي قد تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات وكثافة العظام .

الجزر 
يمكن أن تستهلك الجزر بعدة طرق، سواء كنت تحبهم في سلطتك أو تصنع  ، فإن الخضروات تستحق أن تكون في نظامك الغذائي، بعد كل شيء ، الجزر مليء بالفيتامينات B3 و B5 و B6 و A و C والكولين والزنك والحديد والبوتاسيوم والنحاس.

السبانخ 
الخضروات الورقية ذات الشهرة مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات (أ ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، ج)، يبطل آثار أضرار الجذور الحرة ، ويقلل من الإجهاد التأكسدي ، ويضمن تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم

الأكسجين العضلات الجزر السبانخ الخضروات الورقية

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