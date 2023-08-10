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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتخس بسرعة.. تناول ماء هذه الخضار وشاهد النتيجة

ماء البامية
ماء البامية

احم قلبك وتحكم في مستويات السكر في الدم مع الفوائد الصحية العديدة لمياه البامية ، وهي مشروب يتم تحضيره بنقع البامية لمدة 24 ساعة في الماء.

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تحتوي البامية على فوائد عديدة ومن خصائصها الغذائية الغنية ، والتي تشمل المغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات C و B المعقدة ، من بين أشياء أخرى كثيرة.

وتساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، وتعزيز المناعة ، وتعزيز صحة القلب.

كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية المضادة للبكتيريا.

فوائد أخرى للبامية

قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم

تم اقتراح ماء البامية للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم ، وهي فائدة محتملة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري ، يمكن أن يعزز هذا التأثير إلى محتوى الألياف القابلة للذوبان الموجود في البامية .

غنية بالألياف
ماء البامية هو مشروب يقدم مصدرًا بارزًا للألياف الغذائية، تعتبر الألياف عنصرًا أساسيًا في نظام غذائي صحي ويتم تصنيفها إلى نوعين: الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان.

3. قد يساعد في إدارة الوزن 
ماء البامية منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نظام غذائي يتحكم في السعرات الحرارية، باختيار ماء البامية كمشروب مرطب ، قد يرضي عطشك دون إضافة سعرات حرارية زائدة إلى مدخولك اليومي

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