هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

تفضل العديد مم الأمهات تحضير الجبن في المنزل، وخاصة الجبن المثلثات التي يحبها العديد من الأطفال.

وإليك طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل بالخطوات

مقادير الجبن المثلثات

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

ربع كوب زيت

نصف معلقة صغيرة ملح

معلقة كبيرة خل

معلقة قشطة او معلقة زبده

3مثلثات جبنة (كخميرة وتقوية الطعم)

طريقة تحضير الجبن المثلثات

اخلطي جميع المكونات معا في الخلاط

ضعي الخليط فى حلة ونضعها على النار، نقلب بمضرب يدوى بسرعه الى ان يثقل قوامها، في علبة مدهونه زيت بسيط جدا نضع ورق بلاستيك .

ضعي الخليط مباشرة فى العلب، ونضعها فى الثلاجة يوم قبل اﻻستخدام