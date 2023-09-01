بفستان لافت.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر الفنان ماجد المصري، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، برفقة زوجته رانيا أبو النصر، خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت زوجة ماجد المصري، بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانا باللون الأسود.

وتتميز زوجة ماجد المصري، في الصور، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

أحدث أعمال الفنان ماجد المصري

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح.