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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمجد فريد: الشكر موصول لمصر على استضافتها 60% من السودانيين| فيديو

فريد
فريد

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ"فكرة الدراسات"، إن ما يحدث في  السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع؛ أمر صعب للغاية، كما أنه بسبب هذه الحرب يحتاج 6 ملايين مواطن سوداني إلى التدخل الإنساني السريع، حيث حدث انهيار كامل لكافة الخدمات المجتمعية في السودان.

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وأكد  فريد، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامي جمال عنايت، أن السودان يعاني الآن من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذا الوضع الإنساني في السودان يحتاج إلى المساعدة الدولية السريعة حفاظاً على أرواح هذا الشعب.

 

وأضاف في حديثه، أن أكثر من 5 ملايين سوداني تشردوا من منازلهم، حيث فر 4 ملايين مواطن إلى الولايات المختلفة، غير الخرطوم، داخل حدود الوطن، ومليون مواطن نزحوا لخارج البلاد، و60% من هذا العدد تم استضافتهم في الدولة المصرية، وباقي العدد يوجد في تشاد وجنوب إفريقيا.

 

وتابع: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدول مصر، وتشاد، وجنوب السودان على استضافتهم للمواطنين السودانيين في ظل هذه الظروف".

أمجد فريد السودان

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