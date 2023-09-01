جنوب السودان.. إقالة وزير الخارجية وتعيين سفير جوبا في إثيوبيا بديلا له

أصدر رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير قرارا بإقالة وزير الخارجية داو دينق، وتعيين سفير جوبا في أديس أبابا خلفا له.

وكلف دينق داو، بشغل منصب وزير الخارجية في مارس الماضي، عندما كان نائبا لوزير الخارجية مييك أيي دينق، الذي أقيل من المنصب.

وينص اتفاق السلام في جنوب السودان والموقع في عام 2018 على أن منصب وزير الخارجية في البلاد يعين من قبل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يتزعمه الرئيس سلفا كير.

وقرر "سلفاكير" تعيين جيمس مورجان، في منصب وزير الخارجية بجنوب السودان، وكان يشغل من قبل منصب سفير جوبا في أديس أبابا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي بحسب ما أوردته راديو "تماذج".