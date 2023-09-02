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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ظهرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في مدينة فينيسيا الإيطالية خلال حضورها مهرجان فينيسيا السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

سعر فستان ريا أبي راشد في مهرجان فينيسيا السينمائي

 

وارتدت ريا أبي راشد فستان طويل وبتصميم الكب من التل المطرز بألوان الأزرق والأخضر والذهبي والبنفسجي.

 

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وكان فستان ريا أبي راشد من تصميم مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، ووصل سعره إلى 13350 دولار، أي ما يعادل 412 ألف جنيه.

 

وقامت ريا أبي راشد برفع خصلاو شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

وأختارت ريا أبي راشد بعض اللمسات النانمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكمشيري القاتم، مع الماسكرا والآي لاينر والكحل باللون البني لتبرز من رقة ملامحها.

 

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بالإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار كولية وقرطين من نفس الشكل مع خواتم باللون الفضي وأحجار باللون الروز والاسود.

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا ريا أبي راشد فستان ريا أبي راشد سعر فستان ريا أبي راشد مهرجان فينيسيا السينمائي

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