خبير: مصر ترفض تماما أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية

أكد أحمد إمبابي، الباحث في الشؤون الأفريقية، ان مصر أعلنت عن موقفها الثابت فيما يتعلق بالأزمة السودانية، والصراع الدائر بين أكثر من فصيل هناك، وكان ذلك واضحا من الأيام الأولى في الأزمة، إذ شددت مصر أنها ترفض تماما أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية.

خبير يتحدث عن موقف مصر من الأزمة السودانية

وأضاف "إمبابي"، خلال تصريحات تلفزيونية له من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر حذرت من تواجد أي تدخلات خارجية في الملف السوادني حرصا منها على توحيد الحلول داخل السودان، وعدم تواجد طرف خارجي ينحاز لحساب طرف على حساب الآخر، وهو ما يزيد من حدة الأزمة بشكل أكبر.

وتابع الباحث في الشؤون الأفريقية، أن مصر أكدت على ضرورة وجود حل يرضي جميع الأطراف والفصائل السياسية داخل السودان، وأن يكون هناك حل واحد يشارك فيه جميع القوى السياسية، موضحا أن عقد عدة اتفاقات من جانب طرف واحد داخل السودان كان أحد أسباب الأزمة من الأساس.