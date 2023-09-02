عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر ترفض تماما أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية

السودان
السودان

أكد أحمد إمبابي، الباحث في الشؤون الأفريقية، ان مصر أعلنت عن موقفها الثابت فيما يتعلق بالأزمة السودانية، والصراع الدائر بين أكثر من فصيل هناك، وكان ذلك واضحا من الأيام الأولى في الأزمة، إذ شددت مصر أنها ترفض تماما أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية. 

خبير يتحدث عن موقف مصر من الأزمة السودانية 

وأضاف "إمبابي"، خلال تصريحات تلفزيونية له من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر حذرت من تواجد أي تدخلات خارجية في الملف السوادني حرصا منها على توحيد الحلول داخل السودان، وعدم تواجد طرف خارجي ينحاز لحساب طرف على حساب الآخر، وهو ما يزيد من حدة الأزمة بشكل أكبر. 

وتابع الباحث في الشؤون الأفريقية، أن مصر أكدت على ضرورة وجود حل يرضي جميع الأطراف والفصائل السياسية داخل السودان، وأن يكون هناك حل واحد يشارك فيه جميع القوى السياسية، موضحا أن عقد عدة اتفاقات من جانب طرف واحد داخل السودان كان أحد أسباب الأزمة من الأساس. 

مصر الأزمة السودانية قناة إكسترا نيوز الباحث في الشؤون الأفريقية السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

عاجل| اللقطات الأولى من حريق محطة إنتاج كهرباء بالجيزة

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

ترشيحاتنا

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي بحفل فريق المربع الأردني

روسيا تدمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم

خناقة شوارع.. إصابة سائق وشقيقه بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

دعاء الشهر الجديد للرزق وفك الكرب.. مجرب وسريع

حسام عبد الغفار: ‏حملة 100 يوم صحة تستهدف 105 ملايين مواطن.. وكورونا أصبح له لقاحات وأدوية عن طريق الفم

كيف يتم التعامل مع الطلاب الوافدين من أوكرانيا والسودان؟ وزير التعليم يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ