باحث: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان تشمل مختلف المجالات

قال أحمد إمبابي الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن الزيارة التي أجراها الفريق ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى القاهرة، تحمل العديد من الدلالات، حيث أنها تعتبر أول زيارة له خارج حدود السودان منذ اندلاع الصراع الحالي في أبريل الماضي.

وأضاف أحمد إمبابي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز”٫ إن الدلالات والمعاني التي تحملها هذه الزيارة لا يمكن أن نفصلها عن سياق العلاقات المصرية السودانية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، إلى أن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان يشمل مختلف المجالات، كانت فيها الدولة المصرية سندًا للسودان في مختلف الأزمات.





