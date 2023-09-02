هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

في خضم اندفاع حياتنا اليومية، قد يمثل تحقيق التوازن المثالي بين الحياة المهنية المزدهرة والأسرة السعيدة تحديًا كبيرًا، نحن جميعًا نتصارع مع صعوبات التفوق في مهننا مع تعزيز روابطنا العائلية أيضًا، تخيل أنك مضطر إلى تحمل المسؤوليات المهنية بينما تظل حاضرًا في اللحظات المهمة لعائلتك - فالأمر ليس بالأمر السهل!

وفقًا لسيما فارما، قارئة التاروت في معهد عموم الهند لعلوم التنجيم، فإن الأبراج لدينا تؤثر فعليًا على كيفية تعاملنا مع هذه المهمة المعقدة، سواء كنت من برج الحمل المغامر أو برج الجدي العملي، فإن كل برج تجلب مجموعته الخاصة من المهارات لمساعدتنا في إدارة تطلعاتنا المهنية وحياتنا العائلية.

دعونا نرى كيف تتعامل الأبراج المحددة مع هذا التوازن الدقيق ببراعة، ولماذا تبرز في تنسيق حياتهم المهنية وعائلاتهم، فيما يلي قائمة ب الأبراج التي تتقن فن الموازنة بين حياتها المهنية وعائلتها.

برج الثور

هذا البرج يحكمه كوكب الزهرة هو كوكب الحب والرعاية والعاطفة والرفاهية والمتعة، ومن ثم عندما يتعلق الأمر بالعائلة، فإنهم يحمون الأسرة بشدة، إنهم يبنون رابطة متجانسة بين الأسرة بالحب، الرفاهية تأتي مع العمل الجاد وتتمتع مواليد الثور بالقدرة على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.

-برج الأسد

الأسد يحكمه كوكب الشمس، الشمس مثل الأب أو الملك، بما أن الأسد يمثل القيادة والشجاعة، فإن برج الأسد لديه النهج المناسب للعائلة، تساهم جودتها الجذابة وصفاتها القيادية في النجاح في حياتهم المهنية أيضًا، يمثل برج الأسد الحب والمودة تجاه العائلة حيث يحكمها كوكب الشمس والحياة على الأرض تعود إلى الشمس فقط.

-برج الميزان

برج الميزان يحكمه كوكب الزهرة ويحتوي على عنصر الماء، الميزان مليئ بالحب والعواطف وتتقن الموازنة بين الحياة المهنية والعائلية، الميزان كرمز هو المقياس/التوازن ويتمتع بكل الامتياز للحفاظ على التوازن في جميع جوانب الحياة، يتمتع الشخص المولود في برج الميزان بفهم أكبر للحب والتضحية والعلاقات.

- برج الجدي

برج الجدي يحكمه كوكب زحل، يتميز برج الجدي بالتركيز ولديه القدرة على كسب المال وفي نفس الوقت يحافظ على الحب والوئام في الأسرة، فهو يتمتع بكل صفات زحل، الجدي من أكثر الأبراج التي تحمي العائلة وهم جيدون في العمل، كوكب زحل معروف بالعدالة والصبر.

-برج الحوت

يحكم الحوت كوكب المشتري والمشتري هو المعلم، يتمتع المعلم بجميع صفات الحب، والروحانية، والرعاية، والتقدير، والحفاظ على العلاقات الصحية، وموازنة القوة، والولاء، والرعاية، والتصميم، والإخلاص، والسلام، والتعلم، والوعظ، والمستشار، لذا فإنها تمثل كل صفات كوكب المشتري، إن طبيعة الحوت هي الولاء ويمكنه تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل بنجاح وسلام وإخلاص.



المصدر: timesofindia