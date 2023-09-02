عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

هل أنت منهم؟... هذه
هل أنت منهم؟... هذه الأبراج توازن بين حياتها المهنية و الأسر

في خضم اندفاع حياتنا اليومية، قد يمثل تحقيق التوازن المثالي بين الحياة المهنية المزدهرة والأسرة السعيدة تحديًا كبيرًا، نحن جميعًا نتصارع مع صعوبات التفوق في مهننا مع تعزيز روابطنا العائلية أيضًا، تخيل أنك مضطر إلى تحمل المسؤوليات المهنية بينما تظل حاضرًا في اللحظات المهمة لعائلتك - فالأمر ليس بالأمر السهل! 

txt

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

txt

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

وفقًا لسيما فارما، قارئة التاروت في معهد عموم الهند لعلوم التنجيم، فإن الأبراج لدينا تؤثر فعليًا على كيفية تعاملنا مع هذه المهمة المعقدة، سواء كنت من برج الحمل المغامر أو برج الجدي العملي، فإن كل برج  تجلب مجموعته الخاصة من المهارات لمساعدتنا في إدارة تطلعاتنا المهنية وحياتنا العائلية.

دعونا نرى كيف تتعامل  الأبراج المحددة مع هذا التوازن الدقيق ببراعة، ولماذا تبرز في تنسيق حياتهم المهنية وعائلاتهم، فيما يلي قائمة ب الأبراج التي تتقن فن الموازنة بين حياتها المهنية وعائلتها.

txt

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

txt

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

 برج الثور

هذا البرج يحكمه  كوكب الزهرة هو كوكب الحب والرعاية والعاطفة والرفاهية والمتعة، ومن ثم عندما يتعلق الأمر بالعائلة، فإنهم يحمون الأسرة بشدة، إنهم يبنون رابطة متجانسة بين الأسرة بالحب، الرفاهية تأتي مع العمل الجاد وتتمتع مواليد الثور  بالقدرة على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.

-برج الأسد

الأسد يحكمه كوكب الشمس، الشمس مثل الأب أو الملك، بما أن الأسد يمثل القيادة والشجاعة، فإن برج الأسد لديه النهج المناسب للعائلة، تساهم جودتها الجذابة وصفاتها القيادية في النجاح في حياتهم المهنية أيضًا، يمثل برج الأسد الحب والمودة تجاه العائلة حيث يحكمها كوكب الشمس والحياة على الأرض تعود إلى الشمس فقط.

-برج الميزان

برج الميزان يحكمه كوكب الزهرة ويحتوي على عنصر الماء،  الميزان مليئ بالحب والعواطف وتتقن الموازنة بين الحياة المهنية والعائلية، الميزان كرمز هو المقياس/التوازن ويتمتع بكل الامتياز للحفاظ على التوازن في جميع جوانب الحياة، يتمتع الشخص المولود في برج الميزان بفهم أكبر للحب والتضحية والعلاقات.

- برج الجدي

برج الجدي يحكمه كوكب زحل، يتميز برج الجدي بالتركيز ولديه القدرة على كسب المال وفي نفس الوقت يحافظ على الحب والوئام في الأسرة، فهو يتمتع بكل صفات زحل، الجدي من أكثر الأبراج التي تحمي  العائلة وهم جيدون في العمل، كوكب زحل معروف بالعدالة والصبر.

-برج الحوت

يحكم الحوت كوكب المشتري والمشتري هو المعلم،  يتمتع المعلم بجميع صفات الحب، والروحانية، والرعاية، والتقدير، والحفاظ على العلاقات الصحية، وموازنة القوة، والولاء، والرعاية، والتصميم، والإخلاص، والسلام، والتعلم، والوعظ، والمستشار، لذا فإنها تمثل كل صفات كوكب المشتري، إن طبيعة الحوت هي الولاء ويمكنه تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل بنجاح وسلام وإخلاص.
 

المصدر: timesofindia

التوازن الحياة المهنية الأبراج برج الثور برج الجدي برج الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

موضوعات متعلقة

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

ترشيحاتنا

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟

أثناء صلاة العشاء.. مصرع 7 أشخاص خلال هجوم مسلح شمال نيجيريا

العثور على سجائر وبن مجهول المصدر قبل ترويجهم بأسواق القاهرة

تحمل اسم شقيقته| قصة دار لرعاية الأطفال مرضى السرطان أنشأها محمد الفايد.. تفاصيل أعماله الخيرية

زيادات جديدة في أسعار نيسان سنترا.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

قبل عودة المدارس.. أفكار لتصميم ركن مريح لأطفالك للدراسة في المنزل

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ