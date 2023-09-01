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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

اضرار القهوة على
اضرار القهوة على الحامل| أحذري تناولها

القهوة منبه يعمل على الدماغ والجهاز العصبي، يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين الموجود بالقهوة إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى جعل المرء يشعر بالاستيقاظ، ويمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى القلق والأرق، ويمكن أن يسبب الصداع والأرق.

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الاستهلاك المنتظم للقهوة عند التوقف فجأة قد يسبب أعراض الانسحاب مثل التعب والتهيج وعدم الوضوح، يعد الحد من استهلاك القهوة أثناء الحمل أمرًا بالغ الأهمية لتقليل مخاطر المشكلات الصحية للطفل، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من القهوة  لدى النساء الحوامل إلى الإجهاض.

يتفاعل الكافيين الموجود بالقهوة مع العديد من المستقبلات مثل مستقبلات الأدرينالية ، والأدينوزين ، والسيروتونين ، ومستقبلات حمض الكوليني γ-amino butyric acid (GABA)، يعد استهلاك الكافيين أثناء الحمل والرضاعة مدعاة للقلق لأنه ، من الناحية النظرية ، يتخطى الكافيين بسهولة حاجز المشيمة ، ولا يستطيع الأطفال استقلاب الكافيين حتى يبلغوا 3 أشهر على الأقل.

بمجرد عبور الكافيين المشيمة، ينخفض ​​معدل استقلاب الكافيين أثناء الحمل، لوحظ أن الكميات العالية جدًا من القهوة تسبب المرض لجرذ الجنين ، ومن غير المرجح أن يتناول البشر مثل هذه الكميات الكبيرة من القهوة، وجدت الدراسات أيضًا أنه في معظم الحالات ، لم يكن الكافيين الموجود بالقهوة هو العامل الوحيد ؛ كما لعبت عوامل أخرى دورًا مهمًا مثل عمر الأم ، وعادات الشرب والتدخين.

ذكرت صحيفة British Medical Journal في عام 2003 أن النساء الدنماركيات اللواتي قلن إنهن يستهلكن 8 أكواب من القهوة يوميًا كان لديهن معدل أعلى من وفيات الجنين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. ومع ذلك ، فإن تقدير تعرض الجنين للكافيين ليس سهلاً كما يُعتقد ، لأن أحجام الكوب تختلف ، كما تختلف طريقة تحضير القهوة أيضًا.

كما أن محتوى الكافيين في أنواع مختلفة من القهوة والشاي يختلف بشكل كبير ، كما يختلف معدل تصفية الكبد للكافيين بشكل كبير ، حيث يكون التخلص أسرع عند المدخنين ، ويتأثر أيضًا بتعدد الأشكال الجينية.

نصائح لتقليل تناول الكافيين أثناء الحمل

جربي شرب العصير أو الماء أو القهوة / الشاي منزوع الكافيين

قللي من مشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين

المصدر: news-medical

القهوة الجهاز العصبي الصداع الكافيين الأرق الجنين

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