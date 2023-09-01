طريقة عمل كفتة فاهيتا.. جديدة وغير تقليدية

كفتة فاهيتا من الأطباق الرئيسية الجديدة والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كفتة فاهيتا، فيما يلي…

مقادير كفتة فاهيتا



كيلو لحمة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

بصلة مبشورة

بقسماط مطحون

بيضة

بهارات كفتة

سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

(لعمل الفاهيتا)

3 فلفل ألوان جوليان

2 بصل جوليان

3 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل أسود

(للتشويح)

زبدة

زيت



طريقة تحضير كفتة فاهيتا



في الكبة نضع كل المكونات ماعدا البقسماط المطحون ونخلط جيداً ثم نضيف البقسماط المطحون حسب الحاجة ونخلط جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نبل اليد بالقليل من الزيت ونشكل الكفتة على شكل أصابع متساوية ثم في طاسة ساخنة جداً على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع أصابع الكفتة ونشوحها جيداً ثم في أطباق الفاهيتا الساخنة نضع الكفتة وخليط الفاهيتا ثم ندخلها الفرن حتى تكمل تسويتها وتقدم وصحتين وهنا

(لعمل الفاهيتا)

في نفس الطاسة التي شوحنا فيها الكفتة نضع البصل والفلفل الألوان والبارببكيو صوص والتوابل كلها ونقلب جيداً.