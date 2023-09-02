مركز البحوث الزراعية يعيد تشغيل مزرعة نخل

استقبل محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، بمكتبه اليوم السبت، فريق عمل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور شعبان عبد السميع، وذلك لإعادة تشغيل مزرعة المركز بمنطقة طويل الحامض التابعة لمدينة نخل للتوسع في مجال التنمية الزراعية.

15 فدانا

أقيمت المزرعة على مساحة 15 فدانا، وذلك لتوفير حاصلات زراعية لأهالي المركز، وتقديم الدعم الفني في مجال الإرشاد الزراعي وعلاج الامراض التي تواجه النباتات بتقديم العلاج المناسب لها لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة بقرى مركز نخل.

وقال محسن سالم إن فريق عمل مركز البحوث الزراعية، يبحث كذلك إمكانية إقامة منفذ تابع لمركز البحوث الزراعية لبيع منتجات المزرعة الإنتاجية من "خضراوات وفاكهة وعسل ولحوم ودواجن ومجمدات وسلع غذائية"، بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن أهالي مركز نخل.