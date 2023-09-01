400 ألف جنيه دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية في سيناء

قالت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية " تكافل وكرامة" بمحافظة شمال سيناء، في مجال الحماية الاجتماعية، سواء كان الدعم كامل أم جزئي بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه مصري سنوياً..حيث تم التحقق من حصولهم على بطاقات تموين غذائي وبطاقات دعم الخبز بالتنسيق مع وزارة التموين إلى 36 ألف أسرة بما يشمل حوالي 140 ألف فرد .

3الاف أسرة:

وأضافت في تصريحات صحفية أثناء زيارتها إلى شمال سيناء، أن هناك تعويضات مقررة من صندوق تكريم أسر الشهداء وصلت إلى 3 آلاف من أسر الشهداء والمصابين بتكلفة 195 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء حتى مارس الماضي بلغت ما يقرب من 220 مليون جنيه.

وأشارت القباج إلى أنه تم استخراج بطاقات خدمات متكاملة وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى 4467 مستفيدامن ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 420 ألف جنيه، كما تم توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى 23 حالة للأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة 40 ألف جنيه، وجاري إنشاء 2 مركز تأهيل شامل لذوي الإعاقة بكل من بئر العبد والشيخ زويد بتكلفة 5 ملايين جنيه.