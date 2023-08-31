تلميذة من سيناء تفوز بالمركز الأول في مسابقة المبدع الصغير على مستوى الجمهورية

فازت التلميذة جمانة سامح، من محافظة شمال سيناء، بالمركز الأول في مسابقة “المبدع الصغير” على مستوى الجمهورية فرع القصة الفئة الأولى (بمدرسة آل آيوب الابتدائية) إدارة العريش التعليمية، حيث سيتم تكريمها يوم الاثنين القادم بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية.

وقد استقبل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، التلميذة جمانة سامح، وذلك بحضور مروة عبد العزيز، مدير إدارة الموهوبين، والعاملين بالإدارة، ووالدة الطالبة.

تحفيز الأسرة

وقدم حمزة رضوان، وكيل الوزارة، الشكر لإدارة الموهوبين، وللتلميذة وأسرتها، لتحفيز الاسرة للتلميذة ووصولها لمستوى متقدم في الإبداع والابتكار، حيث تعتبر نموذجا مشرفا لطلاب شمال سيناء.

وقام بالتوقيع على كتاب المبدع الصغير وتشجيع التلميذة جمانة، مؤكدا أنها سفيرة لجميع طلاب سيناء، وأنه سيتم تكريمها يوم الاثنين القادم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.