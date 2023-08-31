عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض سن القبول لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في 3 مراكز بسيناء

صدى البلد

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائى شهرًا لأبناء مركز الشيخ زويد، و6 أشهر لمركزى الحسنة ونخل، وسيتم التخفيض وفقًا للقواعد والتعليمات، على أن يتم قبول للتصاميم المقيمين بهذه المراكز فقط والذين تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

كما صدق شوشة على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات، والتعليم الخاص، ومدارس التعليم الفنى.

وشمل القرار تخفيض القبول فى مدارس الثانوية العامة نظام الخدمات من 190 درجة إلى 180، والتعليم الخاص من 170 درجة إلى 165، والتعليم الفنى بمدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الصناعية المعمارية من 170 درجة إلى 165، ومدرسة الشيخ زويد الصناعية من 180  إلى 175درجة.

ومدرسة بئر العبد الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم التجارية بنين من 160 درجة إلى 155، ومدرسة بئر العبد التجارية المشتركة من 160 درجة إلى 155، ومدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات من 190 إلى 183 درجة.
 

المصروفات المدرسية

كما قررت وزارة التربية والتعليم تجديد إعفاء طلبة المحافظة في مختلف المراحل التعليمي  من دفع المصروفات المدرسية، نظرا لظروف المحافظة يتم إعفاء الطلبة ويستفيد منه الجميع من الطلبة الدارسين بجميع المراحل التعليمية وبجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مديرى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالمحافظة، تم خلاله إعلان تفاصيل استقبال العام الدراسى الجديد بالمحافظة.

txt

تعاون بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة

سيناء المدارس تلاميذ الدراسي المصروفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بـ80 مليون دولار.. رد حاسم من الصين على المساعدات الأمريكية الجديدة لتايوان

إيرادات السينما.. بيومي فؤاد يحقق 36 ألف جنيه وأكرم حسني في الصدارة

113 مليار ريال فائضًا.. بيان عاجل من الإحصاء السعودية بشأن صادرات البلاد

مصر تتصدّر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث.. ورئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ارتفاع عدد ضحايا حريق جنوب أفريقيا إلى 58

إلحق.. قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي| شروط الحصول عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ