تخفيض سن القبول لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في 3 مراكز بسيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائى شهرًا لأبناء مركز الشيخ زويد، و6 أشهر لمركزى الحسنة ونخل، وسيتم التخفيض وفقًا للقواعد والتعليمات، على أن يتم قبول للتصاميم المقيمين بهذه المراكز فقط والذين تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

كما صدق شوشة على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات، والتعليم الخاص، ومدارس التعليم الفنى.

وشمل القرار تخفيض القبول فى مدارس الثانوية العامة نظام الخدمات من 190 درجة إلى 180، والتعليم الخاص من 170 درجة إلى 165، والتعليم الفنى بمدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الصناعية المعمارية من 170 درجة إلى 165، ومدرسة الشيخ زويد الصناعية من 180 إلى 175درجة.

ومدرسة بئر العبد الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم التجارية بنين من 160 درجة إلى 155، ومدرسة بئر العبد التجارية المشتركة من 160 درجة إلى 155، ومدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات من 190 إلى 183 درجة.



المصروفات المدرسية

كما قررت وزارة التربية والتعليم تجديد إعفاء طلبة المحافظة في مختلف المراحل التعليمي من دفع المصروفات المدرسية، نظرا لظروف المحافظة يتم إعفاء الطلبة ويستفيد منه الجميع من الطلبة الدارسين بجميع المراحل التعليمية وبجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مديرى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالمحافظة، تم خلاله إعلان تفاصيل استقبال العام الدراسى الجديد بالمحافظة.