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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى سيناء

قوافل دعوية من الأوقاف
قوافل دعوية من الأوقاف والازهر ودار الإفتاء بسيناء

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء يوم الجمعة القادمة : (16 صفر 1445هـ)، الموافق(1/ 9/ 2023م). 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ،برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية 

مشاركة 12 عالما

تضم القافلة اثنى عشر عالمًا: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية،  ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه"، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن.

وصرح الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن وزارة الأوقاف  قررت توزيع خمسين طنًّا من السلع الغذائية، وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
 

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