تحويلات مرورية بعد غلق طريق بلبيس الصحراوى.. تعرف عليها

‏أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء بعض التحويلات المرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية بطريق بلبيس الصحراوى أمام تقاطعه مع شارع طابا ، وكذا تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس .

وذلك إعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً يوم الأحد الموافق 03-09-2023 وحتى الساعة الـ 1 ظهراً من نفس اليوم.

ويستلزم إجراء تحويل مرورى فالقادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.