عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بعد غلق طريق بلبيس الصحراوى.. تعرف عليها

جراف بالتحويلات
جراف بالتحويلات

‏أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء بعض التحويلات المرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية بطريق بلبيس الصحراوى أمام تقاطعه مع شارع طابا ، وكذا تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس .

وذلك إعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً يوم الأحد الموافق 03-09-2023 وحتى الساعة الـ 1 ظهراً من نفس اليوم.

ويستلزم إجراء تحويل مرورى فالقادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

82B05646-8DEB-46E9-9A4D-9118867C2B22
82B05646-8DEB-46E9-9A4D-9118867C2B22
اسماعيلية الجبل الأصفر التحويلات المرورية القاهرة تحويلات طريق الاسماعيلية طريق بلبيس الصحراوي طريق بلبيس مرور القاهرة مشروع الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

موضوعات متعلقة

العثور على سجائر وبن مجهول المصدر قبل ترويجهم بأسواق القاهرة

بحوزته 5 كيلو من مخدر الهيدرو..‏ تاجر مخدرات المقطم في قبضة الأمن

جريمة في قصر النيل.. أنهى حياة والده لرفضه إعطائه أموالا لشراء المخدرات

الأمن يضبط سائق نقل يقود برعونة وبدون رخصة في القاهرة

ضبط شخص يدير شبكة إنترنت هوائية في مصر القديمة

بلاغ مشاجرة بمدينة بدر يكشف عن صفقة بيع قطع أثرية

الأمن يداهم مصنعا غير مرخص بالبساتين بداخله خامات مغشوشة

الأجنبي مات على إيد صديقه في مدينة نصر لسبب صادم

ترشيحاتنا

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

روسيا تسلم طائرة تدريب قتالية متقدمة إلى إيران.. تفاصيل

تنسيق الأزهر 2023.. مؤشرات القبول لـ علمي بنات

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

صاروخ يوم القيامة طوله 35 مترا.. سلاح فتاك عابر للقارات تمتلكه روسيا

8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب الجمل: أنا شعنونة مع حسن الرداد و"مستر إكس" وش السعد عليا| حوار

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ