احذر .. عادات يومية تضعف جهاز مناعتك

الجهاز المناعي هو المدافع الاول الذي يهاجم البكتريا والجراثيم الذي يحمي جسم الانسان من الامراض ويعد أحد أهم الأمور التي يجب على المرء الاهتمام بها خاصة فى ظل انتشار الوباء والأمراض،فكلما زادت قوة الجهاز المناعي، زادت قدرة الجسم على مواجهة الأمراض وتفادي العدوى ،وهناك عادات يومية شائعة يفعلها الكثير من الأشخاص يعتقدون أن أسلوب حياتهم الكسول هو غاية الراحة والاسترخاء، على الرغم أن كل شخص يحتاج إلى بعض العناية الجسدية التي تستلزم الراحة، ولكن في الوقت نفسه تعتبر الحركة البدنية والجهد اشياء هامه وأساسية لابد من الاعتناء بها للحصول على مناعة قوية.حسب موقع"mindbodygreen"



عادات يومية تضعف المناعة منها:



عدم تناول شرب الماء:

عدم شرب كميات كبيرة من الماء يؤدي إلى مشاكل وعواقب وخيمة، تنعكس بالطبع على الجهاز المناعي ،فمن الطبيعي أن يشرب الإنسان من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، لضمان الحفاظ على الجهاز المناعي للجسم.

استهلاك الكحوليات:

يؤدي استهلاك الكحوليات المفرط، حتى على المدى القصير، إلى تغيير تركيبة الجهاز المناعي نحو الأسوأ في جسم الإنسان، وفق دراسة للمعهد الوطني الأميركي لتعاطي الكحول والإدمان.



عدم تناول الخضروات الورقية:

أكدت أبحاث أن تناول الخضراوات مفيد للجسم لأنها توفر المغذيات والفيتامينات الرئيسية التي تساعد في تقوية المناعة، بما في ذلك فيتامين "أي" و"سي"، بالإضافة إلى حمض الفوليك.



عدم أخذ قدر كافي من النوم:

يعتبر السبب الرئيسى لضعف جهاز المناعة عدم أخذ قدر كاف من النوم، والذى يسبب الاصابة بالعديد من الأمراض، مثل الاصابة بأمراض السمنة والاصابة بالأورام.



التوتر:

الإجهاد والتوتر فإن عدم إدارة هذا التوتر والضغوطات يصيبك بالكثير من الأمراض وعندما تصاب بالتوتر والقلق فلابد من التخلص منه ويعتبر من افضل الطرق الاكثر صحيه.



التدخين :

التدخين السلبي يضعف الجهاز المناعي وبالتالي يؤثر سلبياً على قدرة الأجسام المضادة على حماية جسمك من الأمراض،لذلك إذا كنت لا تدخن، فإن تواجدك في مكان به مدخنون يعرض جهازك المناعي للخطر .