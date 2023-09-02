حسام المندوه يعلن الترشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك

أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني رسميا عن خوضه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب أمين الصندوق.

وقال المندوه في بيان مختصر :" تم الاستقرار بشكل نهائي على خوض الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك على منصب أمين الصندوق ".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني قررت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023، ويتم الدعوة للانتخابات طبقا للوائح والقوانين المتبعة غدا الأحد 3 سبتمبر الجاري بالاعلان في الجريدة الرسمية.

وسيتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.