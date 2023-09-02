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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أبوالعينين الخيرية توزع كراتين مواد غذائية للمستحقين بكفر الشيخ.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

عرض الإعلامي أحمد موسى،  تقريرًا عن مشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري في توزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين بمحافظة كفر الشيخ وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.

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وأوضح التقرير أن مؤسسة أبو العينين تشارك في قوافل “ستر وعافية” التي تتم بالتعاون مع التحالف الوطني لدعم الأكثر استحقاقًا، وجاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”.

 

من جانبه أكد حسين برهام أحد المتطوعين بمؤسسة أبو العينين: "المؤسسة تشارك بقافلة طبية كما تقدّم مساعدات عينية ونقدية وكراتين مواد غذائية للأكثر استحقاقاً بقرى كفر الشيخ".

وأوضح التقرير أن العديد من المؤسسات الخيرية تشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتقديم كافة الخدمات للأكثر استحقاقاً".

 

وتابع التقرير أن التحالف الوطني قدم حزمة خدمات منها قافلة طبية بها مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي.

أبو العينين مؤسسة ابو العينين التحالف الوطني كفر الشيخ اخبار التوك شو

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