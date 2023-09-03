بفضل جهود الحكومة.. انفراجة في أسعار المواد الغذائية

باتت أسعار المواد الغذائية هي المشكلة الأكبر التى تؤرق المواطنين خاصة للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتعمل الحكومة جاهدة على التوسع فى المعارض والمنافذ التى تقدم السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع لهم والتصدى لجشع التجار.

وأطلقت الدولة المصرية جهودها التي لم تنقطع، ومساعيها التي لم تتوقف لإقامة المعارض وسلاسل ومنافذ البيع، ومحاربة الاحتكار، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاديات في مختلف دول العالم.

أسعار المواد الغذائية

في هذا الصدد، قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي، موضحا أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن سعر كيلو اللبن السائب يتروح بين 22 إلى 30 جنيها حسب نسبة الدسم، والمعبأ سجل مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح بين 30 و38 جنيها، وفيما يتعلق باسعار" الجبنة"، فتتراوح الجبنة البيضاء من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو ، أما "التركي" فيتراوح سعر الكيلو من 180 إلى 220 جنيًها، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو .

وأضاف المنوفي، أنه فيما يخص سعر "المكرونة" ، سجل سعر العبوة 400 جرام 10 جنيهات، و"الأرز" يتراوح سعر الكيلو من 18 إلى 22 جنيه للكيلو، و"الدقيق" من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو، و أسعار " السكر " تداولت ما بين من 29 و30 جنيهًا، وبالنسبة لسعر التونة تراوح ما بين 20 و25 جنيها للعلبة المفتتة، أما القطع من 35 إلى 50 جنيه للعلبة، ووصل سعر الأندومى فزادت جميع أنواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين بداية من سبتمبر، وتراوح سعر عبوة الزيت حجم لتر من 50 إلى 60 جنيها ، والعبوة لتر إلا ربع تتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا.

وقال المنوفي، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي، وفيما يخص سعر زيت الطعام ، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها ، والعبوة لتر الا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيها.

المواد الغذائية

وتابع: استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار وبصفة خاصة شركتي (شيبسي وبيبسي) و هو ما جعل التجار يلجؤون الي بيت التاجر (الغرفة التجارية) وتقدموا بشكاوي ضد رفض الشركات تغيير التوالف او قبول المرتجعات والتي تمثل خسارة كبيرة علي التاجر، وتم منح هذه الشركات مهلة حتي نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف، موضحا ان التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لإعادتها لهذه الشركات، خاصة وان هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف او المرتجعات، موضحا ان الشركات كانت تقوم تبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، وأصبحت الآن تماطل في تنفيذ استرجاع البضائع التالفة ، محذرا من ان التجار لم يتنازلو عن حقهم في الحصول علي بدل للبضائع التالفة وحتي لا تتصاعد الامور .

من جانبه، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى بكافة جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بقوة وفي عدة محاور مختلفة على مدار سنوات عديدة بدأ من مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف وهما يعدان تركيزا للدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف معطي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت

كما أعلنت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي، حيث سجل سعر «الأرز» ليتراوح الكيلو من 18- 22 جنيه للكيلو.

سجل سعر «المكرونة»، العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

تراوح سعر «الدقيق» يتراوح من 18- 22 جنيه للكيلو.

تراوح سعر السكر من 29 - 30 جنيها للكيلو.

تراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيها، أما القطع من 35- 50 جنيه للعلبة.

تراوح سعر الأندومي بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر.

تراوح سعر زيت الطعام العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها ، والعبوة لتر الا ربع تتراوح من 40 -45 جنيها.